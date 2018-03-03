HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘EN 2017 Ödül Töreni’nin kazananları Galatasaray Üniversitesi’nin Ortaköy’deki kampusunda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.



Üniversitenin öğrencilerinin oylarıyla 24 kategoride ödül dağıltılan törende ‘Ayla’ ‘En İyi Film’, ‘Fi’ ise ‘En İyi Dizi’ ödülünü kucakladı.



‘En İyi Kadın Dizi Oyuncusu’ seçilen Serenay Sarıkaya, “Üniversite ödülleri beni çok mutlu ediyor çünkü gençler ülkemizin geleceği, onun için gurur duydum” dedi.



‘En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünü kucaklayan Ozan Güven, ‘LÖSEV En Sevilen Ünlü’ ödülüne layık görülen Cem Yılmaz’ın ödülünü de teslim aldı.



‘BU ÖDÜLÜ ALMAK ONUR VERİCİ’

MFÖ, gençlerin oylarıyla ‘En İyi Müzik Grubu’ seçilirken, ‘En İyi Erkek Şarkıcı’ ödülünü Edis kucakladı.



‘En İyi Kadın Şarkıcı’ seçilen Sıla “Üniversite ödülleri benim için çok önemli, onun için Paris yolculuğumu 1 gün erteledim. Burada bu ödülü almak benim için bir onurdur” diye konuştu.



Paris’te terör saldırısı düzenlenen Bataclan tiyatro salonunda sahne alan ilk Türk şarkıcı olacağını belirten Sıla, bundan şeref duyduğunu da sözlerine ekledi.



‘Ayla’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu, ödül törenine eşi Sinem Öztürk’le birlikte katıldı.



‘Ayla’ ‘En İyi Film’ seçildi.

‘Yasaklar hiç hoş değil’

Ödül töreninden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sıla, “TRT’nin yasaklar listesinde olduğunuz doğru mu?” sorusuna “Böyle bir yasak var ve yasaklar hiç hoş değil” yanıtını verdi.