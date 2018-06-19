İspanya’nın La Liga takımlarından Villarreal forması giyen Enes Ünal, Gazete Habertürk’ten Kartal Yiğit'e önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan genç yıldız İspanya’da mutlu olduğunu ve Türkiye’ye dönmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi. Enes, “İspanya’da çok mutluyum. Transfer haberleri doğru değil. Zaten ameliyattan yeni çıktım. 3 hafta sonra idmanlara başlayacağım. Yine söylüyorum; ayrılmak gibi bir durum yok. Bir an önce kendi takımım ve Milli Takım’a dönmek istiyorum, hedefim bu. Avrupa’da kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Öncelikli misyonum bu. Şu anda Villarreal’de oynuyorum ama hedefim daha da iyi takımlara transfer olmak” dedi. Türkiye Ligi’ni de yakından takip ettiğini belirten Enes, “Çok zor bir sezon geride kaldı. Yarıştaki her takım şampiyonluğa çok yakındı ama Galatasaray oldu. Yeni sezon daha da zor geçecek” ifadelerini kullandı.