Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasın evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor... Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Malatya ekibi ise 40 puanla 10. sırada bulunuyor. Fatih Terim ile 21. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Aslan, Malatya karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

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ŞAMPİYONLUK İÇİN 4 PUAN YETERLİ

Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala zirvedeki yerini kaybetmek istemiyor. Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir'de atmak istiyor. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi bu 2 maçtan 4 puan alması yetertli olacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry, Sinan, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Pereira (Yeni Malatyaspor)

CEZALI: Feghouli (Galatasaray)

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR Galatasaray ligdeki son 10 karşılaşmadan 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez galip gelirken, 1 kez mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

GOMİS, ALEX'İ GEÇEBİLECEK Mİ?



Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı gol krallığında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis'i de yakından ilgilendiriyor. Mario Jardel'in 2000-01 sezonundaki 22 gollük rekorunu kıran Bafetimbi Gomis Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda. Gomis bir gol daha atarsa 28 golle 2010-11 sezonunda gol kralı olan Alex de Souza'yı yakalayacak. Gomis 29'a ulaştığında ise ligde bir sezon içinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını ele geçirecek.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Sinan Gümüş ve Ryan Donk, Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin son haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

EVİNİN KRALI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 müsabakadan 17 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynana maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor'un yerine Fatih Terim geldi.