Galatasaray, yeni sponsoruyla 35 milyon TL gelir elde edecek!

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GALATASARAY KAZANACAK

Bu sezon Misli.com üzerinden oynanacak bahisler sayesinde 15 milyon Tl’yi cebine koymak isteyen Galatasaray, daha fazla taraftarın bu bilince kavuşmasıyla önümüzdeki yıllarda payının da artacağını ve bu paranın gelecek sezon 20 milyon TL’ye yükseleceğini düşünüyor.