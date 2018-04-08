Gazete Habertürk'ün haberine göre Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Burak Elmas’ın mali genel kurulda yaptığı açıklamalar F.Bahçe’ye yakınlığı ile bilinen 12numara.org sitesi tarafından UEFA’ya şikayet edildi. Yapılan açıklamada “Burak Elmas’ın, G.Saray’ın UEFA nezdinde yaptığı ‘ayak oyuları’ ile ilgili açıklamalarının yeminli tercümeleri tarafımızca UEFA’ya teslim edilmiştir” denildi.

Elmas bu paylaşım hatırlatılınca “UEFA denetçileri ile yaptığım bir görüşmede tüm Türk kulüplerinin ‘muhasebe makyajı’ yaptıklarını bildiklerini söylediler. Zaten karşınızda oturanlar, çoğu yöneticiden rakamlara daha hakim. Herkes kendi işine baksın” ifadelerini kullandı. Elmas ayrıca UEFA’dan ceza geldiği spekülasyonlarına da “Karar toplantısı nisan ortasından sonra. Herhalde rüyaya yatıyorlar” şeklinde tepki gösterdi.