Galatasaray yönetiminden uyarı: Kimseye ayrıcalık yok

Florya’da futbolculara yönelik olan düzeni yıkan Dursun Özbek yönetimi, gelecekte benzer sorunlarla karşılaşmamak için yıldızların dikkatini çekti. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, son iki sezonda başta Wesley Sneijder olmak üzere bazı isimlere imtiyaz tanıyan idareciler geçmişten ders çıkarıp önlemini aldı. Teknik direktör İgor Tudor’un geçen sezon Sneijder, Bruma ve Podolski gibi oyuncularla zaman zaman gerginlik yaşaması nedeniyle Florya’da disiplin sorunu yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, yeni yabancılara “Kimseye ayrıcalık yok” mesajı iletti. Yöneticiler “Bu takımın lideri Tudor’dur. Ona güvenimiz tam. Herkes sadece işine odaklansın, ayrıcalık beklemesin, profesyonelce hareket etsin. Dışarıya olumsuz yansıyacak hareketlerden kaçınsın. Bizim için hiçbir oyuncunun, diğerinden farkı yoktur” şeklinde uyarıda bulundu.
HERKESE EŞİT MUAMELE
Özbek yönetimi hem ödemeler hem de cezalar konusunda takımdaki herkese adaletli davranıp geçmişte çok baş ağrıtan yerli-yabancı ayrımına da son vermeyi planlıyor. Takımda kaynaşmayı artırıcı etkinliklere de devam etme kararı alan Sarı-Kırmızılılar, oluşacak kolej havasıyla sezon sonunda ipi önde göğüslemeyi hedefliyor.
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