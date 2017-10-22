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Futbol

Galatasaray zirvedeyken Fenerbahçe kazanıyor

22 Ekim 2017 Pazar, 12:45:25

  • 1 Galatasaray zirvedeyken Fenerbahçe kazanıyor
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    ÖZEL HABER | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

    Nerede oynanırsa oynansın, hangi stadyumda bu heyecan yaşanırsa yaşansın, değişmeyen tek şey; Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda heyecan ve adrenalinin tavan yapması... İki takımın arasındaki ezeli rekabette ise ilginç bir detay var...

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  • 2 Galatasaray zirvedeyken Fenerbahçe kazanıyor
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    Bu sezona iyi başlayan, iki ezeli rakibine de 8 puanlık fark atan ve henüz mağlup olmayan Galatasaray, şampiyon olduğu senelerde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları kazanmakta güçlük çekiyor. 

  • 3 Galatasaray zirvedeyken Fenerbahçe kazanıyor
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    42 MAÇIN 28'İNDE GALATASARAY KAZANAMADI
    İki takımın arasında oynanan ve sezonu Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı yıllarda oynanan 42 maçta 18 kez Fenerbahçe, 14 kez ise Galatasaray'ın galibiyeti bulunuyor. Sarı kırmızılıların bu galibiyetlerinin büyük bölümü ise iç saha maçlarında alınmış durumda... 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlanmış...

  • 4 Galatasaray zirvedeyken Fenerbahçe kazanıyor
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    Yani uzun lafın kısası; bu ezeli rekabette şampiyonun kim olduğundan çok aradaki rekabet ve o maçlık performanslar maçı kimin kazanacağını belirliyor... 

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  • 5 Galatasaray zirvedeyken Fenerbahçe kazanıyor
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    GALATASARAY ŞAMPİYONKEN DERBİLER

    Galatasaray'ın 20 şampiyonluğunun bulunduğu 20 sezonda oynanan 42 maçta alınan sonuçlar ise şu şekilde sıralanıyor...

    FENERBAHÇE: 18 GALİBİYET
    GALATASARAY: 14 GALİBİYET 
    BERABERLİK: 10 BERABERLİK

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Yorumlar 2
  • Misafir 4 saat önce
    takım amblemlerinde yıldızlar neden yok
  • Misafir 6 saat önce
    6 0 neden yok
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