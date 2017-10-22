Galatasaray zirvedeyken Fenerbahçe kazanıyor

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ÖZEL HABER | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Nerede oynanırsa oynansın, hangi stadyumda bu heyecan yaşanırsa yaşansın, değişmeyen tek şey; Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda heyecan ve adrenalinin tavan yapması... İki takımın arasındaki ezeli rekabette ise ilginç bir detay var...