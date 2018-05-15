Galatasaray, geçen yaz transfer döneminde, kariyerini Juventus'ta sürdüren Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'la ilgilenmişti. Sarı-kırmızılı kulübün eski sportif direktörü Cenk Ergün, transferin mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştığını ancak Juventus'un son anda vazgeçtiğini açıklamıştı. Juventus'la olan sözleşmesi sona eren Kwadwo Asamoah'ın Inter'le anlaştığı iddia edildi.



"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİ"



Asamoah'ı sağlık kontrolünden geçiren Inter, Ganalı futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında 10.5 milyon Euro ödeyecek. Kwadwo Asamoah'ın Inter'e transfer olmasının ardından bonservisi Inter'de bulunan ve kiralık olarak Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'nun Inter ile yollarını ayırması bekleniyor. Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Asamoah, bu sezon toplam 24 maça çıkarken 1 asist yaptı.

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