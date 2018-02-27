Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçtaki ilk golü atan Ahmet Çalık, attığı golden dolayı mutluluğunu dile getirirken "Gol attığım için çok mutluyum. Takıma katkı verdiysem de ne mutlu bana. İki ayaklı maçın ilkini kazandık ama yine de her şey bitmedi. Rövanşı İstanbul'da oynayacağız. Onu da alıp finale yükselmek istiyoruz" diye konuştu. Ahmet Çalık ligde oynanacak Karabükspor maçı için de "Karabük maçı için gerekli analizleri yapıyoruz. Hocamız da gerektiği gibi konuşuyor. İnşallah bu hafta Karabük'ü deplasmanda yeneceğiz ve zirvedeki konumumuzu koruyacağız" ifadelerini kullandı.



"BİZİM AÇIMIZDAN İYİ BİR SKOR"

Attığı golle galibiyeti getiren Sinan Gümüş, "Kupada olumlu maçlar sergiliyorum. Maça ilk yarıda iyi başlamıştık ama gereksiz bir gol yedik. Ahmet'in golüyle de güzel bir cevap verdik. Buradan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. İyi mücadele ettik ve 2-1'lik galibiyetle ayrılıyoruz. Bizim açımızdan iyi bir skor. İnşallah İstanbul'da da kazanıp finale adımızı yazdıracağız" dedi.

Sinan Gümüş, Eren Derdiyok'un sakatlığı için de "Eren abinin sakatlığı bizi oldukça üzüyor. Bizim için önemli bir oyuncu. Ancak kim oynarsa oynasın yüzde yüz performans sergilemeliyiz. Sonunda 3 puan alıyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.