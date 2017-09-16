Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, kulüp tarihinin en hızlı başlangıç yapan 2. futbolcusu oldu

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Tecrübeli oyuncu, Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip. Beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ve kısa süreli bilinç kaybıyla bayılmalar yaşayan Gomis'le ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce "Futbol oynamasına engel bir durum yok." demişti. Ancak Gomis'in geçmişte yaşadığı birkaç bayılma olayı, sosyal medyada gündem olmuştu.