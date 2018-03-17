Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Galatasaraylı Fernando Muslera ve Fernando, dev derbi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Fernando Muslera, "Çok büyük bir derbi. Bunun bilincindeydik. Uzun zamandır da kazanamıyorduk. Son anda o fırsatı bulduk. Genel anlamda güzel bir maç oldu, akan bir maç oldu. Bizim de onların da girdiği pozisyonlar oldu. 1 puanın kötü olduğunu söyleyemeyiz." diye konuştu.



FERNANDO: CİDDİ BİR DURUMUM YOK

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernando ise "Buradaki ambiyansı bilerek geldik. Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. İnanarak geldik ve buradan galibiyet çıkartabilirdik. Beraberliğin kötü olduğunu söyleyemeyiz. Tanrı'ya şükürler olsun ki ciddi, özel bir durumum yok. 3 aydır oynamıyordum ve tempolu bir maç, 2. yarıda fiziksel olarak düşmeler oldu. Kimse meraklanmasın, önemli bir durum yok." ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER