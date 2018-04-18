Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı futbolculardan Fernando ile Latovlevici yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Fernando, "İlk dakikadan itibaren yapmak istediğimiz oyunu rakip alana yığmaktı. Golü erken yedik ve oyun planımız bozuldu. Yediğimiz çabuk goller oyunumuzu etkiledi. Deplasmanda 2-1 ile iyi bir sonuç almıştık. Evimizde iyi başlamamız gerekiyordu. En büyük hatamız golleri çabuk yememiz oldu. Bunu bir an önce unutmamız gerekiyor çünkü hafta sonu bizi önemli bir final bekliyor." dedi.



LATOVLEVICI: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Latovlevici ise "Neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptığımızı söylemek benim işim değil. Protestolar vardı ama taraftarımıza protesto için sebep verdik. Yenilmememiz gereken bir maçı yenildik. Önümüzde 5 maç var, hedef şampiyonluk. Bu maçı bir kenara bırakmamız lazım." ifadelerini kullandı.