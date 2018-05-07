Cimbom'da müthiş performansıyla dikkati çeken Garry Rodrigues, Akhisar deplasmanında 3 dakika içinde attığı iki golle takımına hayat verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre ikinci yarıda zorlanmasına rağmen Aslan, Yeşil Burun Adalı yıldızın golleriyle galibiyete uzandı. Yunanistan’da da Tudor’la çalışmasına rağmen, Hırvat hoca döneminde 15 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan Rodrigues, Terim geldikten sonra şahlandı. İmparator’la 15 maçta 6 gol, 5 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki oyuncu, dün de 2 kez ağları sarsıp gol sayısını 8’e çıkardı. Akhisar önünde direkten dönen topuyla da hat-trick’i kaçırdı. 31 maçta 9 gol, 8 asistle oynayan Rodrigues, 17 gole direkt katkı sağladı. “Hızlı Garry” lakaplı futbolcu bu sezon ilk kez bir maçta “duble” gol sevinci yaşadı.

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