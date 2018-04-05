Fatih Terim geldikten sonra adeta patlama yaparak bu süreçte 5 gol ve 5 asistle toplam 10 kez skora katkı sağlayan Garry Rodrigues son haftalarda duruldu. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, geride kalan 3 maçta beklentilerin çok altında kalan ‘Hızlı Garry’nin son dönemlerde hakkında çıkan transfer dedikoduları nedeniyle kafasının biraz karışık olduğu, bu durumun da performansına yansıdığı ifade edildi. İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya’dan bazı kulüplerin yakından ilgilendiği Rodrigues, sezon sonunda yönetimle görüşerek gitmek ya da kalmak konusundaki kararını verecek.



KAÇIRDIĞI GOLLERLE ŞAŞIRTTI



Türk Telekom Stadı’nda Sinan Gümüş’ün sonradan oyuna girip çevirdiği A.Konya maçında vasat bir görüntü sergileyen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu, milli aradan hemen önce oynanan Kadıköy’deki F.Bahçe derbisinde de etkisiz kalmıştı. İki haftalık aranın ardından Trabzonspor karşılaşmasında da ilk 11’de sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, süratini kullanamadığı gibi, kaçırdığı gollerle de herkesi şaşırtmıştı.

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