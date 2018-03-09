Galatasaray'ın 32 yaşındaki santrforu Bafetimbi Gomis'in formu, Türkiye sınırlarını aştı, FIFA'ya konu oldu! FIFA, internet sitesinde geride kalan haftayı rakamlarla anlatırken haberde Gomis'e de yer verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23 ve 24. haftalarında oynanan Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında tam 7 gol atan Gomis'in performansından övgüyle bahsedildi. Son 4 maçta 9 gol atan santrforun performansı ön plana çıkarıldı ve ""Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı." ifadeleri kullanıldı.

— Galatasaray EN (@Galatasaray) March 3, 2018

Süper Lig'de 23 maçta 24 gol attığı kaydedilen Fransız yıldız için ayırılan bölüm şu ifadelerle devam etti:

"23 maçta 24 gol atan Fransız, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olabilmek içinse 5 gol daha atmak zorunda. Söz konusu rekorun sahibi 2010/11 sezonunda 28 kez fileleri sarsan Fenerbahçeli Alex De Souza."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta rakip ağları 4 kez havalandıran Bafetimbi Gomis, iki rekora ulaştı.

Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya'da oynayan Gomis, sarı-kırmızılı forma ile başarı çıtasını daha da yükseğe çekmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 24 haftalık periyodunda 24 gole ulaşan 32 yaşındaki santrfor, kariyerinin en skorer sezonunu yakaladı.

Geride kalan sezon Fransa ekibi Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde 24 gole ulaşarak, rekorunu geliştirdi.

JARDEL'İN 17 YILLIK REKORUNU KIRDI

Bafetimbi Gomis, ligdeki 24 gollük performansıyla Mario Jardel'e ait olan, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu.

Jardel'in 2000-2001 sezonunu ligde 22 golle tamamlayarak elinde bulundurduğu rekoru 17 yıl sonra kırmayı başaran Gomis, kalan haftalarda bu istatistiği daha da geliştirme şansına sahip.

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI!

Galatasaray forması altında 23. haftada Bursaspor'a 3, 24. haftada ise Kardemir Karabükspor'a 4 gol atarak son 2 lig müsabakasında 7 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında da iddiasını ortaya koydu.

Attığı 24 golle krallık yarışının zirvesinde bulunan sarı-kırmızılı oyuncu, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın (18) 6 gol önünde bulunuyor.

Gomis, sarı-kırmızılı kulübün son 2 gol kralından Milan Baros'un 2008-2009 sezonundaki 20 gollük performansını şimdiden geçerken, Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonundaki 24 gollük performansını ise yakalamış oldu.