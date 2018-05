Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, şampiyonluğun son maçta belli olmasıyla ilgili, "Bu işi daha önce de bitirebilirdik. Daha önce şampiyon olabilirdik ama böylesi daha hayırlı oldu. Daha da güzelleştirdi bu şampiyonluğu. Mücadelenin son haftaya kadar devam etmesi daha anlamlı hale getirdi" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da savunma hatının önemli isimlerinden Maicon, şampiyonluğun ardından DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.



MAICON OĞLU İLE RÖPORTAJ YAPTI!



Brezilyalı savunmacı, röportaj öncesinde oğlu Mateus ile keyifli anlar geçirdi. Maicon, DHA mikrofonunu alarak oğlu Mateus'a 'Türkiye'nin en iyi takımı hangisi' sorusunu yöneltti, bir süre düşünen Mateus, 'Galatasaray' cevabını verdi.



''TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM''



Önemli bir şampiyonluk kazandıklarını ifade eden Maicon, "Çok zor bir şampiyonluktu son haftaya kadar mücadele devam etti. İlk başta Tanrı'ya teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü, onun dediği oluyor her zaman. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak burada en önemli teşekkürlerden bir tanesini de taraftarımız hak ediyor. Çünkü, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Nerede oynarsak oynayalım, nereye gidersek gidelim desteklerini verdiler. İç saha maçlarını söylemeye bile gerek yok, 50 bin kişi yanımızdaydı. O yüzden önce Tanrı'ya şükürler olsun, sonra da taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.





"SON MAÇA KALMASI DAHA ANLAMLI HALE GETİRDİ"



Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen Maicon Roque, "Son maça kalması, yenilirsek şampiyonluk gidiyor gibi şeyler stres yaratmadı bizde. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu, neler yapabileceğimizi direkt rakiplerimiz olan Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gösterdik. Çok önemli maçlardı. Şampiyonluk yarışındaki direkt rakiplerimizdi. İki maçta da iyi futbol oynayarak galip gelmeyi başardık. O yüzden herhangi bir stresimiz yoktu. Tabii ki bu işi daha önce de bitirebilirdik. Daha önce şampiyon olabilirdik ama böylesi daha hayırlı oldu. Daha da güzelleştirdi bu şampiyonluğu. Mücadelenin son haftaya kadar devam etmesi daha anlamlı hale getirdi. Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etmiş bir takım var ortada. Şu anda yapmamız gereken bunun keyfini çıkartıp kutlamalar yapmak" ifadelerini kullandı.



" FATİH TERİM İSMİ GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK"



Fatih Terim'in gelmesinin şampiyonlukta büyük etkisi olduğunu belirten Brezilyalı savunmacı, "Şampiyon olmamızdaki en önemli faktörlerden biri de hocamız. Gerçekten geldikten sonra bize verdiği özgüven, her gün bunu söylemesi, aşılaması bizi çok farklı yerlere getirdi. Çünkü, iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. İyi oyuncularımız var mutlaka. Bu şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum kendisinin. Çok prestijli bir hoca, ismi gerçekten çok büyük. Bunu zaten her gün, her gittiğiniz yerde anlayabiliyorsunuz. Ona duyulan sevgi, saygı aynı zamanda takım içerisinde de aynı duyguları barındırıyoruz. Onun gelmesiyle beraber dediğim gibi bu şampiyonluk daha da kolaylaştı" şeklinde konuştu.



"HOCALARIN KARARLARINA HEP SAYGI DUYDUM"



Sezonun ilk devresinde takımın başında olan Tudor ile bir problem yaşamadığını söyleyen Maicon, "Ben bu zamana kadar çalıştığım bütün hocalara karşı profesyonel bir oyuncu olarak maksimum seviyede saygı gösterdim. Takımın komutanı onlar. Onlar komute ediyorlar ve onların verdikleri kararlar önemli. Aldıkları kararlara saygı duydum. O yüzden ne Tudor ile ne başka bir hocam ile sıkıntı yaşamadım. Basının abartısı oldu. Fiziksel bir temas tamamen futbolun doğasında olabilen bir şey. Tartışma yaşayabilirsiniz ama kendisine hiçbir zaman fiziksel bir temasım olmadı. Artık yeni hocamız var, yeni bir takım... O yüzden şampiyonluk geldi. İnanılmaz mutluyuz. 6 ay önceki şeyleri hatırlamaktan ziyade, bu konulardan bahsetmemiz daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.



"URSULA, TÜRKLER KADAR TUTKULU"



Maicon, eşi Ursula'nın devamlı yanında olduğunu kaydederek, "Bunu da siz maçlarda en iyi şekilde görmüşsünüzdür. Kendisi de bir Türk oldu diyebilirim. Birçok kulüpte oynadım ama Türk taraftarlar kadar Galatasaray taraftarları kadar fanatik bir taraftar topluluğuyla oynamamıştım. Takıma destek veren her saniye yanında olan inanılmaz bir taraftarımız var. Ursula da onlardan birisi oldu. Sahaya girmesi gerekirse hiç gözünü kırpmadan girebilir diye düşünüyorum. O da bir Türk oldu. Benim her zaman yanımda. En büyük destekçilerimden bir tanesi. Onu da bir kere daha tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"TATİLİ HAK ETTİM"



2 yılda 2 kez kıta değiştirdiği için tatil yapamadığını ifade eden Maicon, "Sadece Galatasaray'dan dolayı değil tabii ki. Son 2 sezonuma bakarsanız Porto'da oynarken Brezilya'ya gitmem, Brezilya'da oynarken Galatasaray'a gelmem yani son 2 sezonda tatil yapmadan 129 maç oynadım. Çok ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Tatili mutlaka hak ettim, o yüzden dinlenmek istiyorum. Dinlendikten sonra aynı ciddiyet ve hırsla çalışarak önümüzdeki sezon için hazır olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"BEN VE AİLEM ÇOK MUTLUYUZ"



Fırsat buldukça Türkiye'de gezdiğini, ziyaret listesinde birkaç yerin daha olduğunu belirten Maicon Roque, "Burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'nin gerçekten inanılmaz güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çok güzel yerler, şehirler var. Gidip görmem gereken yerler var. Bunların başında Bodrum geliyor. Bodrum'a gitmek istiyorum. Kapadokya'ya gittim. Birçok yeri ziyaret ettim. Ziyaret listemde birkaç yer daha var. Antalya'ya gideceğim. Burada olmaktan dolayı ben ve en önemlisi ailem çok mutluyu" diye konuştu.



"MATEUS DÖVÜŞ SPORLARINA BİRAZ DAHA TUTKULU"



Oğlu Mateus'un futboldansa dövüş sporlarına daha meraklı olduğunu söyleyen Maicon, "Matheus hep benimle top oynuyor ama sizin gördüğünüz kadar futbola çok bağlı, tutkulu değil aslında. Dövüş sporlarına biraz daha tutkulu. Annesi de kick boks ve mua tai yapıyor. O da birazcık annesinin yaptığı sporlara özeniyor diyebilirim. Ben bir baba olarak benim babam bana futbol oynamayı öğrettiyse ben de bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Sonuçta onun ileride vereceği bir karar, futbolcu olmak isterse ben elimden gelen her şeyi yaparım. Olmak istemezse de onun vereceği bir karardır. Ancak göründüğü kadar futbola tutkulu olduğunu söyleyemem" diye konuştu.



"AİT OLDUĞUMUZ YERE GERİ DÖNÜYORUZ"



Fatih Terim'in şampiyonluğun ardından attığı tweette gerekeni söylediğini ifade eden Maicon, "Ben de hocama katılıyorum, geliyoruz diyebilirim. Türkiye'de Galatasaray gibi bir camianın her zaman oralarda olması gerekiyor. Bizim bu seneki amacımız tabii ki şampiyon olmak ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı. Şampiyon olduk, taraftarımızı, camiamızı sevindirdik. Şimdi ait olduğumuz yere tekrardan geri dönüyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmak isteyeceğiz" dedi.



"ŞAMPİYONLUĞU AİLEME ARMAĞAN EDİYORUM"



Son olarak şampiyonluk için şükrettiğini belirten Brezilyalı stoper, "Tabii ki aileme armağan etmek istiyorum. Devamlı benim yanımda olan eşime, çocuklarıma armağan etmek istiyorum. Hocamız, yardımcıları, bütün takım arkadaşlarım, devamlı bize destek veren insanlar onlar. O yüzden bir kere daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.