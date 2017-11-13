Galatasaraylı Muslera'dan şampiyonluk açıklaması

Geçtiğimiz günlerde baba olan Galatasarayın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig'de bu hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in Başakşehir'in zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Muslera, "Biz de lideriz" dedi. Uruguaylı file bekçisi Galatasaray'ın kendisine çok güzel şeyler kattığını söylerken, "Hedefimiz belli; şampiyonluk" dedi.

İlk olarak babalık duygusu ve taraftarın ilgisini değerlendiren Muslera, "Çok güzel bir duygu. Taraftar mesajları bana ve oğluma olan ilgiyi gösteriyor. Öyle duygular ki; gerçekten çok çok zor. Baba olmak çok güzel, inanılmaz bir duygu. Diğer taraftan bir çok arkadaşım bana 'baba olmak çok zordur, zor tarafları vardır' diyordu. Ama ben öyle düşünmüyorum. Her geçen gün yeni bir şey öğreniyorum. Yeni babayım. Çok çok mutluyum" dedi.

"BAŞAKŞEHİR ZOR BİR RAKİP AMA BİZ DE LİDERİZ"

Başakşehir mücadelesini değerlendirmesi istenen Muslera, "Çok zor bir maça çıkacağız. İyi bir dönem yaşayan rakiple oynayacağız. Avrupa'da ve ligde mücadele ediyorlar. Kaliteli bir kadroları var. Daha önce deplasmanda kaybettiğimiz maçlar da oldu. Zor bir maç bizi bekliyor. Diğer taraftan bakacak olursak iyi bir takımımız var ve lideriz. Oraya gidip aynı şekilde devam etmek istiyoruz; çünkü rakibimizin hedefi de aynı şekilde bizim olduğumuz gibi ligde mutlu sona ulaşmak. Zor bir maç bizi bekliyor. Gidip en iyi şekilde mücadele edip oradan en iyisini almak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ BELLİ: ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray'ın zirve yarışındaki rakipleri karşısında kazanamadığının ve bunun kendileri üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruyu ise Muslera şöyle yanıtladı:

"Ne olursa olsun bu bir maç. Önemli olan yolun sonunda şampiyonluğa ulaşabilmek. Genel anlamda şampiyonluk anlamında baskı derken; olumlu anlamında böyle bir şey hissedebilirsiniz. Bir maç anlamında bir baskı hissettiğimiz söylenemez. Zor bir maç bizi bekliyor. Geçen yıl kaybettik, bu sene bir kaç maçtan iyi sonuç alamadık. Ama lig devam ederken yapılan kayıplar olacaktır. İçeride de dışarıda da puan kaybedebilirsiniz. Biz rakibe saygı duyuyoruz. Zor bir rakibe karşı oynayacağız; ama hedefimiz belli; şampiyonluk."

"GALATASARAY BANA ÇOK GÜZEL ŞEYLER KATTI"

Galatasaray'da kaptanlık, evde babalık yaşadığı hatırlatılan Muslera, "Bundan sonraki kariyeri için neler öylemek ister?" şeklindeki soru üzerine de

"İlk günden beri söylediğim bir şey var. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum: Galatasaray'a imza atmak bence hayatımın en önemli, güzel ve olumlu kararlarından bir tanesiydi. 4 yıllık kontrata imza attım. Sözleşme imzalamadan önce de burada kendimi evimde gibi hissettiğimi söylüyordum. Çok çok mutluyum, burada devam etmek istiyorum. Galatasaray bana hem oyunculuk hem de insanlık olarak çok şey öğretti. Burada bana gösterilen sevgi, ilgi-alaka beni çok mutlu ediyor. Bu zamana kadar çok önemli ve tecrübeli oyuncularla oynadım. Ufalusi, Melo'yu, Riera'yı, Drogba'yı, Selçuk'u, Eren'i söyleyebiliriz. Bir çok anlamda Galatasaray bana çok çok önemli, güzel şeyler kattı. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" cevabını verdi.

"SİSTEMLER BENİM İÇİN FARK ETMEZ"

Galatasaray'ın bazı maçlarda 3'lü veya 4'lü savunmayla oynadığı ve bunun kendisini etkileyip etkilemediği yönündeki soruya da yanıt veren Uruguaylı file bekçisi sözlerini "Sistemlerle ilgili bu sorular daha önce de soruldu. 3'lü veya 4'lü defansla da oynasak sistemler fark etmiyor. Her oynadığımız sistemde mutlaka kazanmak istiyoruz. Bu tip kararları hocalar alıyor. O hafta alınan kararı en doğru karar olarak algılıyoruz. O yüzden sistem anlamında beni rahat ettiren şu sistem bu sistem diyemem. Benim benim için farkeden hiçbir şey yok." ifadeleriyle tamamladı

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