Sosyal medya hesabından Recep İvedik filminden Ali Koç'un geçtiği bir sahneyi paylaşan Gökbakar, altına şu notu düştü:

"Futbol tutkusu sebebiyle filmlere konu olmuş bir insan olarak hayalindeki Fenerbahçe başkanlığını en iyi şekilde temsil için ve Türk sporunu ileriye götürmek için yürekten çabalayacağına en ufak şüphem yok... Bir Galatasaraylı olarak, tebrikler Fenerbahçe kongresi ve başarılar Ali Koç..."