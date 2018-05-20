DHA'nın haberine göre; Almanya'da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar gelen şampiyonlukla sokaklara çıkıp sevinç gösterilerinde bulunurken polis, taraftarları engellemek istedi. Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki kutlamalar esnasında sarı-kırmızı formaları ile sokakta kutlama yapan taraftarları dağıtmak isteyen polisler, taraftarların arasına köpekle girdi.



Zaman zaman caddeden yoğun şekilde geçiş yapan sarı-kırmızılı taraftarlara engel olmak isteyen Alman polislerin tutuğu köpeğin, bir Galatasaray taraftarın üzerine atlayarak yere düşmesine sebep olduğu kaydedildi. Köpeğin ısırdığı taraftar yerde kalırken, sarı-kırmızılı taraftarların polislere tepki gösterdiği belirtildi. Yaşanan o anlar çevrede bulunan Galatasaraylı taraftarlar tarafından saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada da tepki çekti.

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