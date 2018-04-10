Başkent'in göbeğinde masum insanlara yumruk attılar... Mücadeleyi tribünden izlemek üzere Ankara 19 Mayıs Stadı'na doğru münferit şekilde yürüyen Sarı-kırmızılı taraftarlara ortada hiçbir neden yokken yumruk attılar ve peşlerinden kovaladılar. Neye uğradığını şaşıran Galatasaraylı taraftarlar, olay yerinden hemen uzaklaşmayı tercih ettiler.

Sarı-kırmızılı taraftarların bu saldırıya karşılık vermekten çekinmesine rağmen, Gençlerbirliği taraftarı olduğu görülen bu kişiler, Başkent'in göbeğinde sporun ruhuna yakışmayan korku dolu anlara sahne oldular.

Bu arada Gençlerbirliği atkılı kişiler, Galatasaraylılara yaptıkları saldırıları da video kaydına aldılar. (DHA)