Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da iki oyuncu "dalya" yapma hedefinde.
Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında tercihleri arasına girmeleri durumunda, sarı-kırmızılı oyunculardan Yasin Öztekin 200'üncü, Ryan Donk ise 100'üncü Süper Lig karşılaşmasına çıkacak.
İkinci dalyasına hazırlanan Yasin Öztekin, 2010-2011 sezonunda başladığı Süper Lig kariyerinde 199 müsabakayı geride bıraktı.
Kariyerinde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarıyla 199 Süper Lig maçına çıkan Yasin, rakip ağları 40 kez havalandırmayı başardı.
GALATASARAY'DA 95 MAÇ OYNADI
Yasin Öztekin, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 95 Süper Lig maçına çıktı.
Kayseri Erciyesspor'dan 2014-2015 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Yasin, ilk sezonunda 20, 2015-2016'da 30, 2016-2017'de 28, bu sezon ise 17 Süper Lig müsabakası oynadı.
Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray formasıyla mücadele ettiği 95 maçta 23 kez rakip fileleri havalandırdı.
Yasin'in Süper Lig performansı şöyle:
|Sezon
|Takım
|Maç
|Gol
|2010-2011
|Gençlerbirliği
|17
|2
|2011-2012
|Gençlerbirliği
|33
|6
|2012-2013
|Trabzonspor
|26
|3
|2013-2014
|Kayseri Erciyesspor
|28
|6
|2014-2015
|Galatasaray
|20
|4
|2015-2016
|Galatasaray
|30
|7
|2016-2017
|Galatasaray
|28
|10
|2017-2018
|Galatasaray
|17
|2
|Toplam
|199
|40
DONK, 100'LER KULÜBÜNE GİRECEK
Hollandalı futbolcu Ryan Donk, Gençlerbirliği müsabakasında süre alması durumunda Süper Lig'de "dalya" yapacak ve 100'ler kulübüne girecek.
Süper Lig kariyerine 2013-2014 sezonu başında Kasımpaşa'da başlayan Donk, burada 2,5 sezon forma giydikten sonra, 2015-2016 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer oldu.
Kasımpaşa formasıyla 75 Süper Lig maçına çıkan Donk, Galatasaray kadrosunda da 24 kez bu kulvarda mücadele etti. Donk, geride kalan 99 Süper Lig müsabakasında 11 gol kaydetti.
GALATASARAY PERFORMANSI İNİŞLİ ÇIKIŞLI
Ryan Donk, Galatasaray kariyerinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu.
Sarı-kırmızılı ekibe transferi sonrası 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 14 maçta süre alan Hollandalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise İspanya'nın Real Betis ekibine kiralandı.
Bu sezonun başından itibaren kadroda bulunmasına karşın sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulan Donk, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte çıkışa geçti.
Terim'in gözüne girmeyi başaran ve performansıyla alkış alan Donk, ikinci yarıda oynanan 10 lig maçının tamamında süre almayı başardı.
Ryan Donk'un Süper Lig performansı şöyle:
|Sezon
|Takım
|Maç
|Gol
|2013-2014
|Kasımpaşa
|27
|5
|2014-2015
|Kasımpaşa
|32
|4
|2015-2016
|Kasımpaşa
|16
|2
|Galatasaray
|14
|-
|2016-2017
|Real Betis (Kiralık)
|-
|-
|2017-2018
|Galatasaray
|10
|
-
|Toplam
|99
|11
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