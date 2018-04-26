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Galatasaraylı yöneticiler Pepe'ye sadece 1 maç ceza verilmesine ateş püskürdü: “PFDK’nın bu kararı bizi çok şaşırttı. Pepe’nin hareketi açık. Direkt kırmızı kartın cezası dünyanın her yerinde 2 maçtır. Böyle adalet sistemi olmaz! Bu karar hem ayıp hem skandal.”