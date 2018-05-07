Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, protokol tribününde otururken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler daha arkada VIP bölümünde yer aldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre yöneticiler, goller karşısında coşkulu bir sevinç yaşayınca, Akhisar’ın stadında anons, ses, ışıklandırma gibi görevlilerin bulunduğu bölgede oturan çalışanlar tarafından tepki gördü. Sözlü taciz karşısında sinirlenen yöneticiler ile görevliler arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Öte yandan Rodrigues ilk golden sonra topu alıp havaya dikerken, meşin yuvarlak kale arkasına düştü. Bu hareket Akhisarlı taraftarları kızdırdı. Rodrigues’in ikinci golü sonrası bu bölümde sinirler gerildi, kavga çıktı. Güvenlik güçleri iki fanatiği gözaltına aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER