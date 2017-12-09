Galatasaraylı Feghouli, Younes Belhanda ve Fernando Reges, maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Younes Belhanda ve Fernando Reges'in açıklamalarından satır başları şöyle;

BELHANDA: ''ÇABUK GOL ATMAK İÇİN KONUŞMUŞTUK''

''Maça iyi başladık ama bir hatadan kaynaklı gol yedik. Sonrasında da gol bulmak için çok acele ettik, bundan dolayı da ikinci golü yedik. İkinci yarıya çıkarken iyi motive olduk. Çabuk gol atmak için de konuşmuştuk çıkmadan önce. İkinci yarıya da gollerle başladık ve maçı çevirdik.''

FERNANDO: '' GALATASARAY'DA OYNUYORSANIZ BASKIYA ALIŞMALISINIZ''

''Kendimi çok çok iyi hissediyorum çünkü gol attım hem de çok önemli bir gol oldu. Geri dönüş için erken bir gole ihtiyacımız vardı, onu da ben attığım için çok mutluyum. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynuyorsanız baskıyla oynamaya, yaşamaya alışmalısınız. Biz de buna alışkınız. Dolayısıyla herhangi ekstra bir baskı yoktu. İlk yarı bitene kadar puan kaybı yaşamadan devam etmek istiyoruz.''

FEGHOULI: ''TEKNİK HEYETİ TEBRİK EDİYORUM''

"Buradan 3 puan almak önemliydi. Taraftar bu kadar destek verdi, taraftar için önemliydi. Verdiği taktiklerle skorun değişmesini sağlayan teknik heyeti tebrik ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki, golü attım.''

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