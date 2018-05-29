İnternete düşen bir video, Samsung Galaxy Note 9'un ekran koruyucusunu gün yüzüne çıkardı. İddilara göre Galaxy S9'un aksine Note 9, pek çok Android'li cihaz üreticisinin yaptığı gibi bir iPhone X klonu olmayacak. Ancak tasarımda büyük yenilikler de bulunmayabilir.

Galaxy Note 8 ile karşılaştırıldığında en üst ve alt çerçevelerin azalacağı tahmin ediliyor. Ayrıca selefi gibi Note 9 da aynı ince kenar eğrilerine sahip olacak. Buna ek olarak S9+ gibi çift objektifli bir kamerayla gelecek olan Samsung Galaxy Note 9'un, parmak izi sensörünün arka tarafta merkezi bir konuma yerleştirileceği de söylentiler arasında.

Samsung Galaxy Note 9 teknik özellikleri neler?

İddialara göre Note 9, donanım özellikleriyle dikkat çekecek. İki farklı versiyon halinde satışa sunulacak olan cihaz, standart sürümde 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunarken, özel sürümde 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sağlayacak. 6,4 inçlik Super AMOLED ekranla piyasaya sürülecek olan Note 9, 1440 x 2960 çözünürlük ve buna bağlı olarak 514 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak. Cihazın işlemci detayları henüz konuşulmuyor olsa da, Samsung'un en yüksek işlemci kapasitelerinden birini tercih edeceğini tahmin etmek güç değil.

Samsung Galaxy Note 9 ne zaman satışa sunulacak?

Samsung, Galaxy Note 9'u bu yaz mevsiminde satışa sunmayı hedefliyor. Bazı sızıntılar ağustos ayını işaret etse de, firmanın yeni akıllı telefonu için çok acele ettiği de yakın zaman önce ortaya çıkan detaylar arasında. Samsung Galaxy Note 9'un fiyat bilgisi henüz gün yüzüne çıkmış değil.