İnternete düşen bir video, Samsung Galaxy Note 9'un ekran koruyucusunu gün yüzüne çıkardı. İddilara göre Galaxy S9'un aksine Note 9, pek çok Android'li cihaz üreticisinin yaptığı gibi bir iPhone X klonu olmayacak. Ancak tasarımda büyük yenilikler de bulunmayabilir.
Galaxy Note 8 ile karşılaştırıldığında en üst ve alt çerçevelerin azalacağı tahmin ediliyor. Ayrıca selefi gibi Note 9 da aynı ince kenar eğrilerine sahip olacak. Buna ek olarak S9+ gibi çift objektifli bir kamerayla gelecek olan Samsung Galaxy Note 9'un, parmak izi sensörünün arka tarafta merkezi bir konuma yerleştirileceği de söylentiler arasında.
Samsung Galaxy Note 9 teknik özellikleri neler?
İddialara göre Note 9, donanım özellikleriyle dikkat çekecek. İki farklı versiyon halinde satışa sunulacak olan cihaz, standart sürümde 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunarken, özel sürümde 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sağlayacak. 6,4 inçlik Super AMOLED ekranla piyasaya sürülecek olan Note 9, 1440 x 2960 çözünürlük ve buna bağlı olarak 514 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak. Cihazın işlemci detayları henüz konuşulmuyor olsa da, Samsung'un en yüksek işlemci kapasitelerinden birini tercih edeceğini tahmin etmek güç değil.
Samsung Galaxy Note 9 ne zaman satışa sunulacak?
Samsung, Galaxy Note 9'u bu yaz mevsiminde satışa sunmayı hedefliyor. Bazı sızıntılar ağustos ayını işaret etse de, firmanın yeni akıllı telefonu için çok acele ettiği de yakın zaman önce ortaya çıkan detaylar arasında. Samsung Galaxy Note 9'un fiyat bilgisi henüz gün yüzüne çıkmış değil.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.