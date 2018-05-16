Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus için iki yeni renk seçeneğinin tüketicilere sunulacağını açıkladı. Telefonların halihazırdaki siyah, gri, mavi ve mor renk seçeneklerine kırmızı ve altın sarısı da eklenecek.

DEV KAPASİTELİ GALAXY S9 PLUS TÜRKİYE’DE!

Geçtiğimiz ay benzer bir hamle yapan Apple, iPhone 8 ve 8 Plus için kırmızı renk seçeneğini satışa sunmuştu.

Kırmızı Galaxy S9 ve S9 Plus, bu ay içerisinde Kore ve Çin’de satışa sunulacak. Altın sarısı ise temmuz ayında İngiltere, Avustralya, Şili, Almanya, Hong Kong, Kore, Meksika, Rusya, İspanya, Tayvan, BAE ve Vietnam’da tüketicilerle buluşacak.

Yeni renk seçeneklerinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.