25 Ocak 2018 Perşembe, 10:01:39
Güncelleme: 10:01:39
ULAŞ TUNA ASTEPE (Tahir Kaleli karakteri)
Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 tarihinde İzmit'te doğdu. Orta okul eğitimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul'da İstanbul Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Astepe, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Eğitim hayatının ardından 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti adlı sinema filminde kostüm asistanlığı yaptı ve sonrasında hem tiyatro hem televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır.
2012 yılında Cam Yapraklar oyunlarında rol alan Ulaş Tuna Astepe, Karadayı dizisinde Orhan karakterini canlandırmıştır.