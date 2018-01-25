SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Sen Anlat Karadeniz oyuncuları, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin ilk bölümü dün akşam ekrana geldi ve izleyicisinin dikkatini çekti. Peki Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sen Anlat Karadeniz oyuncuları ve detaylar...