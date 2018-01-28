BURSEYA DAĞI'NDAKİ MEVZİLER BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

AA'nın haberine göre; terör örgütü tarafından Burseya Dağı'nda beton sığınaklar inşa edip bunları betonarme irtibat hendekleri, yer yer kalıp betonla güçlendirilmiş tünellerle birbirine bağladığı ve savunma için direnç merkezi haline getirdiği tespit edildi. 90 cm beton kalınlığı bulunan mevziler tespit edildi.