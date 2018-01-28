AA'nın haberine göre; terör örgütü tarafından Burseya Dağı'nda beton sığınaklar inşa edip bunları betonarme irtibat hendekleri, yer yer kalıp betonla güçlendirilmiş tünellerle birbirine bağladığı ve savunma için direnç merkezi haline getirdiği tespit edildi. 90 cm beton kalınlığı bulunan mevziler tespit edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PYD/PKK’dan ele geçirdiği Burseya Dağı'nda, teröristlerin uzun süreli barınma için hazırlık yaptığı betonarme yapılar bulundu