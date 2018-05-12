Haftaya 66 puanla averaj farkıyla üçüncü sırada giren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Antalyaspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, ilk yarıda ve ikinci yarıda birer gol bularak maçı 2-0 kazandı ve puanını 69'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Maçta ikinci golü atan ve gol sayısını 8'e yükselten Edin Visca, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Sivasspor maçında hakeme saldırdığı için PFDK tarafından tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan'la ilgili konuşan Visca, Biz mükemmel bir aileyiz. Son maçımızda Arda Turan ve Mossoro kırmızı kart görmüşlerdi. Toplandık ve 'Biz bir aileysek onlar için oynayalım' dedik." ifadelerini kullandı.

Visca sözlerini, "Galibiyeti onlara armağan ediyoruz." diyerek noktaladı.

Stefano Napoleoni de maç sonunda "Arda ve Mossoro aramızda yoktu ama kalpleri bizimleydi" ifadelerini kullandı.