Galizia cinayetinde 8 gözaltı!

Malta hükümeti, otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın katilini arama çalışmalarına devam ediyor.



Malta polisi, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Malta hükümetinden yapılan açıklamada, muhalif gazeteci 53 yaşındaki Galizia'nın katillerinin bulunması için daha önce görülmemiş tedbirler alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Gazetecinin katillerini bulmaya yarayacak ihbarda bulunan kişilere tam koruma sağlanacağı ve 1 milyon avro ödül verileceği aktarılan açıklamada, "Hükümet, bu cinayeti çözmeye ve sorumluları adalete teslim etmeye kendini tamamen adamıştır." ifadesine yer verilmişti.

Dünya çapında geçen yıl patlak veren ve kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgilerle gündeme gelen 53 yaşındaki Galizia, 16 Ekim tarihinde Bidnja semtindeki evinin yakınlarında, akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti.

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