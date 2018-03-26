Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde hazırlık kapsamında verilen arada milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Çin Kupası'nda Galler ile Uruguay finalde karşılaştı.

Uruguay, henüz 8. dakikada sakatlık şoku yaşadı. Atletico Madrid'in savunmacısı Jose Gimenez oyundan çıkarken yerine Sebastian Coates dahil oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı.

Uruguay ikinci yarıya hızlı başladı. Bu sezon PSG'de 40 maçta 33 gol atan, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 15 maçta 10 gol atan Cavani, formunu Çin'de de sürdürdü. Yıldız futbolcu, 49. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Uruguay maçı 1-0 kazanmayı başardı ve kupanın sahibi oldu. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, maçta 90 dakika kaldı.