Galway FC - Cobh Ramblers sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Galway FC, 27 Nisan 2018 Cuma günü Cobh Ramblers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Galway FC 12 puanla 5. sırada, Cobh Ramblers 8 puanla 8. sırada bulunuyor. Galway FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cobh Ramblers, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 210 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Galway FC kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Cobh Ramblers sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Galway FC önceki hafta Wexford Youths mücadelesinde 2-1 yenildi.

Cobh Ramblers ise Shelbourne maçında 2-0 yenildi.

Galway FC, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 3 gol yedi.

Cobh Ramblers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cobh Ramblers, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.