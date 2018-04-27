Galway FC - Cobh Ramblers sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Galway FC, 27 Nisan 2018 Cuma günü Cobh Ramblers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Galway FC 12 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Cobh Ramblers 8 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Galway FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cobh Ramblers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; Galway FC galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Cobh Ramblers galibiyet oranı 4.60.

Galway FC önceki hafta Wexford Youths mücadelesinde 2-1 yenildi.

Cobh Ramblers ise Shelbourne maçında 2-0 yenildi.

Galway FC, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 3 gol yedi.

Cobh Ramblers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cobh Ramblers, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.