Galway FC - Drogheda United maç önü

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Galway FC, 25 Mayıs 2018 Cuma günü Drogheda United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Galway FC 24 puanla 3. sırada, Drogheda United 24 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Galway FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Drogheda United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 120. İddaa'da Galway FC kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Drogheda United kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Galway FC son hafta oynanan Dundalk maçında 3-4 yenildi.

Drogheda United, Sligo Rovers karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Galway FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Galway FC, kendi sahasında 16 gol attı, 3 gol yedi.

Drogheda United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Drogheda United, 17 gol atarken 7 gol yedi.