Galway FC - Finn Harps düellosu

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Galway FC, 08 Haziran 2018 Cuma günü Finn Harps takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 25 puanlı Galway FC 5. sırada bulunuyor, Finn Harps 25 puana sahip ve 6. sırada. Galway FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Finn Harps, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 166 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Galway FC kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Finn Harps sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Galway FC son hafta oynanan Dundalk maçında 3-4 yenildi.

Finn Harps ise Bohemians maçında 3-1 yenildi.

Galway FC, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 4 gol yedi.

Finn Harps, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Finn Harps 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.