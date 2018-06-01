Gamba Osaka - Iwata maçı istatistikleri

Japonya Lig Kupası Play Off heyecanı devam ediyor. Gamba Osaka, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Iwata takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 10:00. Ev sahibi Gamba Osaka, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 193. İddaa'da Gamba Osaka kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Iwata kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Gamba Osaka son haftadaki Urawa müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Iwata ise Shonan Bellmare maçında 1-0 yenildi.