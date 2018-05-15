Gamba Osaka - Nagoya maçı rakamları

Gamba Osaka ve Nagoya, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Japonya Lig Kupası Grup C maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 9 puanlı Gamba Osaka 2. sırada bulunuyor, Nagoya 3 puana sahip ve 4. sırada. Gamba Osaka, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nagoya, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 437 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gamba Osaka kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Nagoya sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Gamba Osaka son hafta oynanan Kashima maçında 1-0 yenildi.

Nagoya ise Iwata karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Gamba Osaka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Gamba Osaka, kendi sahasında 0 gol attı, 5 gol yedi.

Nagoya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nagoya, 1 gol atarken 4 gol yedi.