Gamba Osaka - Sagan Tosu maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Gamba Osaka, 29 Nisan 2018 Pazar günü Sagan Tosu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 10:00. Gamba Osaka 7 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Sagan Tosu 8 puanda ve 16. sırada. Gamba Osaka son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sagan Tosu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 442 kodlu maçı oynayanlar; Gamba Osaka galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Sagan Tosu galibiyet oranı 2.30. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Gamba Osaka son hafta oynanan FC Tokyo maçında 0-0 berabere kaldı.

Sagan Tosu ise Consadole Sapporo maçında 3-2 yenildi.

Gamba Osaka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Gamba Osaka, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Sagan Tosu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sagan Tosu, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.