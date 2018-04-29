Gamba Osaka - Sagan Tosu maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig maçında Gamba Osaka ile Sagan Tosu, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 10:00. Maç öncesi Gamba Osaka 7 puanla 17. sırada, Sagan Tosu 8 puanla 16. sırada bulunuyor. Gamba Osaka, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sagan Tosu, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 442 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gamba Osaka kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Sagan Tosu sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Gamba Osaka son haftadaki FC Tokyo müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sagan Tosu ise Consadole Sapporo karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gamba Osaka, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Sagan Tosu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sagan Tosu, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.