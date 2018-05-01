Gamba Osaka - Sendai maçı rakamları

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Gamba Osaka, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Sendai takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Gamba Osaka 10 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Sendai 16 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Gamba Osaka, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sendai, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 442 kodlu maçı oynayanlar; Gamba Osaka galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Sendai galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gamba Osaka önceki hafta FC Tokyo mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Sendai ise Kofu karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gamba Osaka, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Sendai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sendai, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.