Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow Türkiye'ye geliyor

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 14 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Şubat'taki ziyaret kapsamında, Erdoğan ile Barrow arasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Gambiya Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli yönleriyle ele alınacağı ziyarette, güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret, Gambiya ile mevcut yakın ilişkilerin daha da gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlayacak.

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