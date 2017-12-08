Game of Thrones tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ciddi bir hayran kitlesine sahip. En son 16 Temmuz 2017'de 7 bölümlük 7. sezonuyla yayınlanan dizinin 8. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizide Sansa Stark'ı canlandıran yıldız oyuncu Sophie Turner, yaptığı açıklamada "Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap verdi.
GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Game of Thrones 8. sezonun 2018 ya da 2019'da başlayacağına dair çeşitli iddialar bir süredir gündemdeydi. HBO programlama müdürü Casey Bloys’un açıklamaları sonucunda final sezonunun 2019 yılına sarkabileceği konuşulsa da bu konuda net bir açıklama bulunmuyordu.
Yıldız oyuncu Sophie Turner, Variety'e verdiği röportajda X-Men: Dark Phoenex de dahil olmak üzere gelecek projelerinden bahsederken Game of Thrones’un 8. sezon tarihiyle ilgili söylentilere de nokta koydu. Sophie Turner, "Game of Thrones 2019 yılında, X-Men: Dark Phoenex de 2019 yılının kasım ayında yayınlanacak" açıklamasında bulundu.
8. SEZON KİT HARINGTON YÜZÜNDEN Mİ 2019'DA?
Game of Thrones ile kariyerinde zirve yapan Kit Harington'ın set aşkı ve nişanlısı Rose Leslie evlilik planlarının Game of Thrones’un çekimlerine de etkisi olacağı iddia edilmişti. 30 yaşındaki oyuncunun dizinin yapımcılarıyla görüştüğünü ve onlara evleneceğini bildirdiği hatta tüm ekibi düğüne davet ettiğini, bu durumun da çekimlere bir süre tamamen ara verilmesi anlamına geldiğini konuşuluyor.
Yapımcılara yakın kaynaklar ise düğünün diziyi etkilemeyeceğini; farklı final bölümleri çekilecek 8. sezon hakkındaki soruların gizliliği korumak için cevaplanmadığını öne sürmüştü.
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