Game of Thrones en son 2017 yılının Ağustos ayında 7. sezonuyla hayranlarıyla buluşmuştu. Dizinin sezonu biter bitmezde izleyiciler yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Zaman zaman dizinin oyuncuları tarafından Game of Thrones 8. sezonun ne zaman başlayacağı yönünde açıklamalar gelmişti. Bu açıklamalarla dizinin 2019 yılına sarktığı herkes tarafından kabul edilmişti. Ancak kesin tarih bir türlü verilemiyordu. Son olarak dizinin Arya Stark'ı bir açıklamada bulundu.

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin sevilen karakteri Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams, Game of Thrones 8. sezon bölümleriyle ilgili en kesin açıklamayı yaptı. Williams, yeni bölümlerin 2019 yılının Nisan ayında yayınlanacağını söyledi. Williams haberi, "Aralık’ta prodüksiyonu bitirip yeni sezonun ilk bölümünü 2019 Nisan’ında yayınlamayı düşünüyoruz. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8. sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça meşakkatli. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz" sözleriyle duyurdu.

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