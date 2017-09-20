Game of Thrones izlemek ölüm riskini artırıyor

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones (Tahtların Oyunu) izleme, Parkinson bunama ve diyabet yüzünden ölüm riskini artırıyor. Aslında ölüm riskini artıran bu dizi değil. Ancak Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi Baker Kalp ve Diyabet Enstitüsü, yaptığı araştırmaya dikkat çekmek için araştırmasını bu diziyle açıkladı.

Araştırmaya göre, günde 2 saat hareketsiz oturma iltihaba bağlı hastalıklar nedeniyle yüzde 54 ölüme yol açıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 9 bin katılımcıyla yapılan araştırmada, hareketsiz geçirilen saatlerin Parkinson, bunama ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskini artırdığı da belirlendi.