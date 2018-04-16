“Game of Thrones” dizisindeki “Ejderha Kraliçesi” rolüyle şöhret kazanan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, beyin hasarı geçirenler için kurulan Anima Vakfı’na 43 bin dolar bağışta bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre beyin hasarına karşı bilinçlendirme ve tedavisi için kurulan vakfın aynı zamanda iyi niyet elçisi olacak olan Clarke, aynı vakfın ABD’de açılmasına da önayak oldu.

31 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında rol aldığı Broadway müzikalinde kaza geçirmiş ve beyin anevrizması yaşamıştı. Clarke, her ne kadar bu haberleri resmen doğrulamasa da bu konuda bilinçli olduğunu çok kez belirtmişti.

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