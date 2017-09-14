Game of Thrones'a farklı sonlar çekilecek

Game of Thrones dizisinin başı yedinci sezonda oldukça dertteydi. Dizinin yayın gününden önce internete sızması, sosyal medya hesaplarının hacklenmesi ve spoiler'ların sosyal medyada yayılması gibi daha birçok ‘talihsiz' olay yaşamasının ardından yapım şirketi HBO, final sezonu için birkaç farklı son çekerek önlem alma kararı aldı.

HBO'nun başkanı Casey Bloys, dizinin yapımcıları David Benioff ve D. B. Weiss'ın ‘akıllıca bir plan' kurduğunu ve böylece ‘büyük final'in sızmasını engelleyeceklerini savundu. Bloys, "Uzun bir şov için bunu yapmalısınız. Çünkü bir şeyi çekerken, insanlar biliyor. Bu yüzden birkaç versiyon çekecekler ki böylece finale kadar kesin bir cevap olmayacak" şeklinde konuştu.

Diğer yandan dizinin finalinin yapılacağı 8. sezonun yayın tarihi henüz belli olmadı. The Hollywood Reporter'ın haberine göre dizinin çekimleri ekim ayında başlayacak ve ağustos 2018'e kadar sürecek. Bu durumda dizinin son sezonunun 2019'da yayınlanmasının söz konusu olabileceği iddia ediliyor.