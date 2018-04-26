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Kültür-Sanat

Game Of Thrones serisinin yazarından yeni kitap!

Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, yeni kitabının kasım ayında piyasaya çıkacağını hayranlarıyla paylaştı

26 Nisan 2018 Perşembe, 15:28:11

Game of Thrones serisinin yazarı olan George R.R. Martin, yeni kitabını takipçilerine duyurdu. Büyük hayran kitlesine sahip olan yazar Fire and Blood (Ateş ve Kan) isimli yeni kitabının, Game Of Thrones serisinin devamı olmayacağını açıkladı. 640 sayfalık yeni kitabın, romanın içindeki Targaryen hanedanlığının tarihini anlatacağını dile getirdi.

Buzun ve Ateşin Şarkısı serisinin altıncı kitabını yedi senedir bekleyen hayran kitlesi için George R.R. Martin, sürekli duyduğumuz "Winter is coming" sözüyle cevap verdi. Martin, "Hayır, kış gelmeyecek. En azından 2018'de" dedi.

Doug Wheatley'in çizdiği 80 adet siyah beyaz illüstrasyonunda yer alacağı "Ateş ve Kan" kitabı internet üzerinden ön satışa sunuldu.

George R.R. Martin, kitabın 20 Kasım'da piyasaya çıkacağını belirtti.

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