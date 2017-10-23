Game of Thrones’un yıldızı Jon Snow suikast lideri oldu

Senaristliğini Ronan Bennett’in yazdığı mini dizi, Kral James’e yapılan suikastı konu alıyor. Kit Harington ise bu sefer karşımıza Robert Catesby olarak çıkıyor. Sadece üç bölüm yayınlanacak olan mini dizinin ilk bölümü cumartesi akşamı BBC’de yayınlandı. 1605 yılında geçen dizide Robert Catesby, İngiliz parlamentosunu havaya uçurma amacıyla birleşen 12 kişilik “Barut Komplosu” adlı suikast grubunun lideri. Lider Catesby, planladığı bu suikastla İngiliz tahtını Katoliklerin ele geçirmesini amaçlıyor.

Kuzeyin Kralı Jon Snow karakteriyle Game of Thrones dizisinde hafızalara kazınan Kit Harington, Gunpowder (Barut) adlı dizide başrolü kaptı.



Dizi ve Kit Harington arasında bir bağ var, dizi başlamadan önce röportaj veren Harington “Annemin kızlık soyadı Catesby ve benim de ikinci adım Catesby diyerek ailesini ve Catesby soyundan geldiğini anlatmıştı.

Katolik meselesi

Dizinin yapımcısı Diederick Santer, hikâyenin aslında İngiltere’de çoğu kişi tarafından bilindiğini fakat Ronan Bennett’in kalemiyle, olayların çok daha farklı bakış açılarına, politikalara değinilerek yazıldığını açıkladı.

Dizinin ilk bölümü ise tartışma yaratmaya yetti. Daily Mail gazetesi, senarist Ronan Bennett’in 1975 yılında İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) tarafından düzenlenen bir banka soygununa katıldığını, 18 ay hapis yatıp daha sonra suçsuz olduğunun kanıtlandığını yazdı. Gazete aynı zamanda, Katolik ve sol görüşlü olan senaristin, suikast ekibini aslında İrlandalı özgürlük savaşçıları olarak anlattığını iddia etti.

Cumartesi yayınlanan ilk bölümde, Katolik baskıların ve eziyetlerin anlatılması ise kafalarda soru işareti yaratırken, Daily Mail gazetesinin eleştirilerine ise hedef oldu.

