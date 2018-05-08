Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde Ser Gregor Clegane 'The Mountain' karakterini canlandıran Hafþór Júlíus Björnsson, Dünya’nın En Güçlü Adamı unvanını kazandı. World's Strongest Man 2018 yarışmasının Facebook hesabından yapılan açıklamada, "WSP unvanını kazanan Hafþór Júlíus Björnsson-The Mountain’i kutlarız" denildi.

Filipinler'de düzenlenen 'Dünyanın En Güçlü Adamı' yarışması iki gün boyunca sürdü. Ünlü oyuncu kaya taşıma, halter kaldırma, kamyon taşıma gibi yarışlara girdi.

29 yaşındaki Hafþór Júlíus Björnsson iki gün boyunca tüm kategorilerden toplamda kendisini zirveye taşıyacak kadar puan elde etmeyi başardı.

2,06 metre boyunda ve 180 kilo olan Björnsson, dünyanın en güçlü adamı seçilme mutluluğunu sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.

Yıllardır "dünyanın en güçlü adamı" yarışına katılan 29 yaşındaki İzlandalı oyuncu, bugüne kadar hiç birinci gelmemişti.

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