Her yıl olduğu gibi şubat ayının ilk haftasında düzenlenen “Gaming Istanbul” dijital eğlence ve oyun fuarı katılımcılarına harika 4 gün yaşattı. Farklı oyun konsolları ve PC firmalarının stantlarında yeni donanımları ve oyunları deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar turnuvalar için oluşturulmuş özel alanda da heyecanla maçları izledi. HT Cumartesi'den İlker Karaş'ın haberi...

Oyun ve teknoloji dünyasının tanıdık simaları da fuara katılım gösterdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da NVIDIA ve Blizzard’ın Overwatch konusunda birlikteliği devam etti. Overwatch League’in ana sponsoru OMEN by HP’nin de bu ikiliye katılmasıyla birlikte bu yıl 200 metrekarelik devasa bir alana kurulan sahnede fuara özel hazırlanan GeForce Overwatch Turnuvası katılımcılara kıyasıya mücadelenin kapılarını araladı. Toplam 30 bin TL değerinde ödül havuzuyla Overwatchseverler adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Fuar alanının bir başka standı PlayStation Türkiye ise son yıllarda gördüğümüz en eğlenceli kurulumlardan birini gerçekleştirmişti. Popüler oyunları “That’s You” için standın ortasına yerleştirdikleri cam bir odanın içerisini ev gibi dekore edip bizlere samimi bir oyun ortamı yarattılar. Ubisoft, resmi olarak ve tek başına katılım gösterdiği alanda Rainbow 6, Assassin’s Creed Origins ve Far Cry 5’i oyunseverlere deneyimletti. Büyük markaların yanı sıra Indie geliştiricilerinde birbirinden güzel oyunları fuarda katılımcıların beğenisine sunuldu. Bize de bir yıl daha beklemek kaldı...